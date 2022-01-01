В Перми появились два новых автобусных маршрута

Появились новые автобусные маршруты Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С Нового года по Перми стали ездить автобусы двух новых маршрутов. Как сообщили в департаменте транспорта, с 1 января появились автобус №8 «микрорайон Крохалева – микрорайон Садовый» и №13 «Песьянка – улица Милиционера Власова – Комсомольская площадь». А у автобуса №63 «микрорайон Крохалева – площадь Дружбы» поменялся маршрут.

«Восьмерка» от Крохалевки идет по улицам Академика Курчатова, Гусарова, Солдатова, Куйбышева, Чкалова, Героев Хасана, Белинского, через площадь Карла Маркса, затем по улице Чернышевского, Южной дамбе, бульвару Гагарина, улицам Ушинского, Аркадия Гайдара и Юрша – до Садового.

А 13-й из Песьянки идет по шоссе Космонавтов, улицам Мира, Стахановской, Чкалова, Героев Хасана, Комсомольскому проспекту, Полины Осипенко и Сибирской (с разворотом на площади Карла Маркса). В обратном направлении — по улицам Белинского, с разворотом на Комсомольской площади и далее по улицам Белинского, Героев Хасана, Чкалова, Стахановской, Мира, шоссе Космонавтов.

Автобус №63 «микрорайон Крохалева – микрорайон Садовый» с 1 января идет по улице Лодыгина, далее по улицам Куйбышева, Белинского, через площадь Карла Маркса по улицам Белинского, Сибирской, Революции, Средней дамбе, бульвару Гагарина, Крупской до площади Дружбы.