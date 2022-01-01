Новые случаи коронавируса обнаружены в 30 территориях Пермского края

428 случаев заражения коронавирусом обнаружено в Пермском крае за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

428 случаев заражения коронавирусом обнаружено в Пермском крае за минувшие сутки. Новые заболевшие живут в 30 территориях, причем жителей краевого центра среди них - менее половины.

В Перми выявлено 196 инфицированных, в Осинском округе – диагноз поставлен 41 человеку, на третьем месте – Краснокамский округ, там 32 жителя с коронавирусом. По 19 случаев в Пермском районе и Чайковском, Лысьвенском округе – 17, в Октябрьском – 14.

В Очерском округе зафиксировано 12 случаев заражения COVID-19, в Добрянском округе – 11, в Чусовском округе – 10. В остальных территориях менее чем по 10 инфицированных.

От 5 до 9 – в Карагайском, Частинском, Оханском, Верещагинском и Большесосновском округах. По три - в Кунгуре, Нытвенском и Гайнском округах. По два - в Кудымкарском, Ординском округах и Кудымкаре.

По одному инфицированному выявлено в девяти территориях Прикамья.

Всего в Пермском крае за все время пандемии обнаружено 160 566 человек, зараженных COVID-19.