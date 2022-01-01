Появилось видео с места ДТП в Пермском крае, где погибли два человека

Фото: ЧП ЧУСОВОЙ vs. ЛЫСЬВА Фото: Скриншот с видео

1 января в девять часов утра в Чусовом произошло ДТП, в котором погибли два человека, еще двое получили серьезные травмы. Напомним, в первое утро нового года 45-летний мужчина ехал на автомобиле "Лексус" по улице Юности в направлении улицы Заозерная.

Как сообщили "Комсомолке" в пресс-службе краевой полиции, у дома № 20 по улице Юности водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там в это время ехал УАЗ - "буханка". "Лексус" врезался в лоб микроавтобуса. Оба водителя погибли на месте ДТП. Два пассажира УАЗ с различными травмами госпитализированы.

Последствия аварии попали на видео, опубликованное в группе ЧП ЧУСОВОЙ vs. ЛЫСЬВА.