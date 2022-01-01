МЧС предупреждает: в Пермском крае пройдет сильный снегопад

Ожидаются снегопады Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новый год принес в Пермский край потепление и снегопады. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Пермскому краю, 2 января в Прикамье ожидается облачная погода с прояснениями, днем - сильный снег.

В отдельных районах из-за оттепели ожидается гололед. Ветер будет дуть юга, со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха ночью –12…–7°, днем –8…–3°.

МЧС предупреждает:

- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев, разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач);

- одевайтесь по погоде, берегите себя.