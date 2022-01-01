Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 января 2022 11:13

МЧС предупреждает: в Пермском крае пройдет сильный снегопад

Также ожидается гололед
Елена ТРЕТЬЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ожидаются снегопады

Ожидаются снегопады

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новый год принес в Пермский край потепление и снегопады. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Пермскому краю, 2 января в Прикамье ожидается облачная погода с прояснениями, днем - сильный снег.

В отдельных районах из-за оттепели ожидается гололед. Ветер будет дуть юга, со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха ночью –12…–7°, днем –8…–3°.

МЧС предупреждает:

- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев, разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач);

- одевайтесь по погоде, берегите себя.