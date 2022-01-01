Новогодняя ковид-статистика - в Пермском крае заболеваемость понемногу продолжает снижаться

В стационарах находятся 1295 пациентов Фото: Иван МАКЕЕВ

Первая ковид-статистика 2022 года. За сутки в Пермском крае было проведено 7 466 ПЦР-исследований, выявлено 428 новых случаев COVID-19 (31 декабря было подтверждено 430 новых случаев). Общее число инфицированных достигло 160 566.

В стационарах находятся 1295 пациентов, в том числе в тяжелом состоянии - 188 человек. Из них 77 подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки произошло 6 летальных исходов. Всего с начала пандемии в Прикамье от коронавируса скончался 7 471 человек.

На утро 1 января в Пермском крае хотя бы одну прививку от COVID-19 сделали 1 278 877 человек. В поликлиниках остается около полумиллиона доз разной вакцины.