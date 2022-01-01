В Пермском крае в ДТП погибли два водителя

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первым день нового года стал последним днем жизни двух водителей из Чусового. Утром 1 января в городе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как рассказали "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, в девять часов утра по улице Юности в направлении улицы Заозерная ехал автомобиль "Лексус", за рулем которого находился 45-летний мужчина.

По предварительной информации, у дома № 20 водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся автомобилем УАЗ.

В результате аварии погибли оба водителя. Два пассажира УАЗ с различными травмами госпитализированы в медицинское учреждение.

- В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, - сообщили в полиции.