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Происшествия1 января 2022 8:19

В Перми 12-летний мальчик пострадал при запуске фейерверка

У ребенка повреждено лицо
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Всю ночь в Перми не прекращались фейерверки

Всю ночь в Перми не прекращались фейерверки

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В новогоднюю ночь салюта на эспланаде не было. Но пермяки компенсировали отсутствие городского фейерверка запуском собственных салютов. К сожалению, не все они завершились благополучно.

Как рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, 31 декабря в 23 часа 12-летний мальчик запускал фейерверк на шоссе Космонавтов, около кафе «Гача». Но он не поберегся и получил травму от пиротехники. У ребенка повреждена губа, его на машине «скорой помощи» увезли в Краевую клиническую стоматологическую поликлинику.