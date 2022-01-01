В Перми 12-летний мальчик пострадал при запуске фейерверка

Всю ночь в Перми не прекращались фейерверки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В новогоднюю ночь салюта на эспланаде не было. Но пермяки компенсировали отсутствие городского фейерверка запуском собственных салютов. К сожалению, не все они завершились благополучно.

Как рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, 31 декабря в 23 часа 12-летний мальчик запускал фейерверк на шоссе Космонавтов, около кафе «Гача». Но он не поберегся и получил травму от пиротехники. У ребенка повреждена губа, его на машине «скорой помощи» увезли в Краевую клиническую стоматологическую поликлинику.