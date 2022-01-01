В Перми отремонтируют более 20 дорог

В микрорайоне Ива появится новая дорога.

Алексей Дёмкин рассказал, какие дороги в Перми будут отремонтированы и построены в 2022 году. По словам мэра, будет расширена улица Карпинского на участке от улицы Мира до шоссе Космонавтов, там появится шестиполосная дорога. На улице Ленина обновят проезжую часть и тротуары, появятся новые остановки. Перед перекрестками для поворота будет организовано три полосы.

- На Иве начнем строить новую дорогу по улице Сапфирная, которая очень важна для развития микрорайона, - сообщил глава Перми. - Протяженность новой дороги составит 1,3 километра, здесь будет сделаны освещение, ливневая канализация, пешеходные тротуары.

Всего будут отремонтированы 21 улицы, в том числе Куйбышева, Борцов Революции, Юнг Прикамья, Адмирала Ушакова, Докучаева, проспект Парковый.