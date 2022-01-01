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Спорт1 января 2022 6:46

Поверив в пермский «Молот», житель Барнаула выиграл несколько миллионов

Он сделал ставку на победу наших хоккеистов
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: ХК "Молот"

Фото: ХК "Молот"

Житель Барнаула сделал несколько ставок на результат хоккейных матчей. Ему удалось угадать результат и счет между командами подряд в четырех матчах. При этом, как рассказали в букмекерской конторе, он не побоялся идти против статистики и поставил на победу пермского «Молота» над петербургским «Динамо». До этого наша команда проиграла в двух матчах подряд. А семь предыдущих встреч с питерцами заканчивались не в пользу пермских хоккеистов.

Но 23 декабря «Молот» одержал разгромную победу над «Динамо». Матч, прошедший в пермском УДС «Молот», завершился со счетом 8:4.

В результате барнаулец, рискнувший поставить 5000 рублей, выиграл более девяти миллионов.