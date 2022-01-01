Как будут ходить горнолыжные экспрессы из Перми в новогодние каникулы

Фото: ГК "Такман"

В длинные новогодние каникулы 2022 года многие пермяки поедут на горнолыжные курорты. Как рассказали в Пермской пригородной компании, в эти дни будут работать экспрессы, которые доставят горнолыжников почти до самых склонов.

"Горнолыжный экспресс" будет ходить со 2 по 9 января до горнолыжного центра "Губаха". Отправление со станции Пермь-1 в 7.06, обратно в 17.50. Стоимость единого билета "Ласточка"+автобус - 397 рублей.

"Такман экспресс" 3, 4, 6, 7, 8 и 9 января будет ходит до ГК "Такман", расположенного возле Чусового. Он отправляется со станции Пермь-1 в 7.50, обратно в 18.40. Единый билет экспресс+автобус стоит 311 рублей.

- Существует возможность бесплатного проезда между Пермь-2 и Пермь-1 при приобретении билета на Горнолыжный экспресс или Такман-экспресс на вокзале Пермь-2 и дальнейшей пересадки по станции Пермь-1, - сообщили в Пермской пригородной компании.