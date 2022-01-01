В Перми откроется выставка картин Собянина

Фото: Пермская Арт-резиденция
4 января в Пермской Арт-резиденции откроется выставка произведений пермского художника Константина Собянина «Шаги» (0+). На выставке будут представлены более 70 пейзажей и портретов, выполненных им с 2001 по 2021 годы.
- В пейзажах Константина есть ощущение гармонии мира, и человеческие переживания отступают перед великой жизненной силой природы, - так отозвался об его работах Юрий Лапшин, художественный руководитель Арт-резиденции.
Пермская Арт-резиденция находится по адресу: улица Монастырская, 95,а.
Время работы: 12.00-19.30,
Выходной: понедельник.
Выставка будет работать до 4 февраля.