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Общество31 декабря 2021 8:08

Синоптики рассказали о погоде в Перми в новогоднюю ночь

Температура воздуха опустится до -11 градусов
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики пермского ЦГМС поделились прогнозом погоды на новогоднюю ночь в Перми и Прикамье. Так, в краевой столице температура воздуха опустится до -11 градусов. Также ожидается умеренный снегопад.

В целом по краю столбики термометров не опустятся ниже -15…-10 градусов. А с 1 января в регион придет потепление. Воздух прогреется до отметки −11…−6 граудсов. В Перми ожидается около −8…-6 градусов.

По предварительному прогнозу, 2–3 января будет еще теплее: в регион придет умеренно теплая и снежная погода.