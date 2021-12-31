Ледовые локации открылись во всех районах Перми

Фото: Администрация Перми

Во всех районах Перми в преддверии новогодней ночи открылись ледовые локации. Об этом рассказали в пресс-службе городской мэрии.

Центром притяжения в Ленинском районе станут ледовые скульптуры на эспланаде. В Свердловском районе у ДК имени Солдатова можно поучаствовать в «Снежном бале», а в сквере имени Дзержинского пермяков ждет «Книга джунглей».

В Мотовилихе ледовые объекты разместились в сквере имени Розалии Землячки и у УДС «Молот». В Индустриальном районе – саду Миндовского.

В Кировском районе – у парка «Счастье есть», а также на территории возле ДК «Урал».

В Орджоникидзевском районе ледовые объекты для детей и взрослых появились в парке имени Чехова. В Новых Лядах для жителей также открыты две ледовые локации.

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