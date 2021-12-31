31 декабря автобусы Перми будут работать до 23 часов

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Последним вечером 2021 года автобусные маршруты Перми будут работать до 23:00. Об этом рассказали в пресс-службе городской мэрии. Время последних рейсов трамвайных маршрутов не изменится.

1 и 2 января 2022 года количество отправлений будет традиционно уменьшено. Однако на линиях будет находиться не менее 50% от общего количества транспортных средств.

С 3 до 9 января весь транспорт будет работать по воскресным расписаниям.

Напомним, что актуальное расписание движения пермского общественного транспорта всегда можно узнать на сайте МКУ «Гортранс».