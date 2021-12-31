В Закамске пятилетний мальчик провалился в открытый люк

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Фото: Юлия Лоза
В Кировском районе Перми в районе дома по улице Маршала Рыбалко, 94 в открытый люк провалился пятилетний мальчик. Происшествие случилось 30 декабря в районе 17:00.
По информации источника, заявитель сам достал ребенка из люка глубиной два метра. От помощи СМП маленький пострадавший отказался.
На место приехали спасатели. Теперь люк огорожен.
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