«Парма» представила нового форварда

Фото: БК "Парма-Париматч"

Пермский БК «Парма-Париматч» представил нового форварда. Клуб пополнил 35-летний Валерий Лиходей. Российский форвард и клуб подписали контракт до конца сезона 2021/2022.

Прошлый игровой год баскетболист провел в Польше, выступая за «Анвил» и «Легию». За оба клуба в сумме сыграл 42 матча (30 в стартовом составе), набирая 9 очков в среднем за игру.

В сезоне 2021/22 форвард перешел в клуб российской Суперлиги-1 БК «Уфимец». На протяжении карьеры Валерий также играл за «Локомотив-Кубань», «Химки», «Невежис» и УНИКС.

«Валерий очень опытный баскетболист, он может играть в нескольких амплуа, и с его приходом в нашу команду, в первую очередь, планируется усиление четвертой позиции. Я рад тому, что он приехал в Пермь, и теперь нас будет большая вариативность как в обороне, так и в нападении», - прокомментировал главный тренер «Пармы» Казис Максвитис.

Напомним, вчера стало известно о, что пермский клуб покинул его капитан – Константин Буланов.