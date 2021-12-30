Жители Прикамья стали реже жаловаться на рост цен на продукты

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Жители Пермского края стали реже жаловаться на рост цен на продукты. К такому выводу пришли пермские антимонопольщики.

«В 2021 году рассмотрено в полтора раза меньше заявлений на нарушения на товарных рынках, чем в 2020 году. На 60% снизилось число жалоб на рост цен на продукты питания - в прошлом году по таким заявлениям наблюдался всплеск по причине введения на территории края ограничений, связанных с COVID-19», - рассказали в пресс-службе Пермского УФАС России.

Как отметили в ведомстве, Управление еженедельно проводит мониторинг цен на социально значимые продукты питания в магазинах крупных торговых сетей.

Также в УФАС добавили, что в 2021 году в Пермском крае действовали соглашения между правительством и торговыми сетями, которые «заморозили» оптовые и розничные цены на сахар и подсолнечное масло.