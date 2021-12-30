Новые случаи коронавируса выявлены в 34 районах Прикамья

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В Прикамье продолжает снижаться ежесуточный прирост заболевших ковидом. На 30 декабря инфекцию обнаружили в 34-х муниципалитетах региона. Выявлено 445 случаев.

230 заражений в Перми. Далее идут Чайковский – 37 случаев и Александровск – 19.

В Лысьве коронавирус диагностировали у 18 жителей, в Чусовском городском округе – у 16, в Ильинском городском округе – у 12. В Березниках – у 11.

По 8 жителей заболели в Губахе, Краснокамском городском округе и Пермском муниципальном районе. По 7 заражений выявлено в Кизеле, Кунгуре, Осинском городском округе и Сивинском муниципальном округе.