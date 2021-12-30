В отдаленных районах Перми открылись ледовые локации

Фото: Администрация города Перми

Районы краевой столицы украсили ледовые локации. Об этом рассказали в пресс-службе городской мэрии.

Так, в Закамске на территории парка «Счастье есть» появились шесть ледовых объектов. Украсили ледовые скульптуры и пространство у ДК «Урал».

В саду имени Миндовского, что в Индустриальном районе, гостей ждут лабиринт, интерактивные зоны. А также скульптура для фотографирования и селфи-зона.

Не остались без новогоднего подарка и жители Орджоникидзевского района. В ледовом городке, что в парке им. Чехова, также возвели объекты для детей и взрослых.

О том, какие новогодние активности еще ждут жителей и гостей краевой столицы, читайте в нашем материале.