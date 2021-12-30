Пермяки назвали самое запоминающееся событие уходящего года

. Фото: Григорий СЕРЕДКИН

Жители Перми назвали самые запоминающиеся события уходящего года. Традиционное исследование провело социологическое агентство «Свои».

Так, наиболее резонансным событием 2021 года для пермяков стала стрельба в ПГНИУ, которая 20 сентября унесла жизни шести человек. Это событие назвали 36,1% опрошенных.

Примерно четверть опрошенных пермяков назвали возобновление движения пассажирских электропоездов между станциями Пермь I и Пермь II (25,8%). А еще две связанные между собой меры по противодействию распространения COVID-19 в Перми и Пермском крае – массовую вакцинацию (25,2%) и введение QR-кодов (23,5%).