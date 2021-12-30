Капремонт набережной в Закамске оценили в 1,4 миллиарда рублей

Проект будущей набережной.

В краевой столице ищут подрядчика для капремонта закамской набережной. Об этом сообщает издание Business Class.

Начальная цена контракта на ремонт участка от улицы Чистопольской – до улицы Шишкина – 1,422 млрд руб. Заявки принимают до 1 февраля 2022 года.

Будущему подрядчику необходимо обустроить зону проведения культурно-массовых мероприятий, детскую площадку. Зону пляжного отдыха и зону для спорта и здоровья.

Также на набережной появятся туалеты, душевая, склад и административное помещение. Кроме того, на набережной планируется реконструировать пешеходные и велодорожки и обновить наружное освещение на прилегающей территории.

Сделать все работы до 30 ноября 2023 года.