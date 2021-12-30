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Общество30 декабря 2021 11:44

В Прикамье за ДТП осудили 20-летнюю девушку

В аварии сильно пострадали два человека
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото с места ДТП. Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

Фото с места ДТП. Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

В Чусовом осудили 20-летнюю девушку. Подробности дела «КП-Пермь» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

В середине августа девушка находилась за рулем авто и ехала по улице Максима Горького. При въезде на мост через реку Чусовую автоледи не справилась с управлением, выехала на обочину и врезалась в металлическое ограждение.

В результате пострадали двое молодых парней 2001 года рождения, которые были ее пассажирами. С многочисленными травмами головы и тела, переломами рук и ног их госпитализировали в больницу. Медики квалифицировали повреждения как тяжкий вред здоровью.

Так как ранее виновная неоднократно нарушала ПДД, суд приговорил чусовлянку к ограничению свободы на два года и 10 месяцев. А также лишил права управлять ТС на этот же срок.

Кроме того, девушку обязали выплатить потерпевшим по 2 млн руб. за моральный вред.