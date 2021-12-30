Новый Чусовской мост готов почти на четверть

Фото: Министерство транспорта Пермского края

Процент принятых работ по строительству Чусовского моста на сегодня составляет 22,5 %. Об этом сообщает Instagram краевого Минтранса.

Из 14 опор будущего моста пока построено семь: с первой по пятую на левом берегу. И № 8 и 14. Другие пока находятся в работе. На финишной прямой – опора № 9.

«Одним словом, работа кипит! Несмотря на то, ночь на дворе или день (работа идет в две смены), несмотря на мороз, снег, ветер и другие зимние катаклизмы», - отметили в ведомстве.

Напомним, новый мост строится с 2019 года.