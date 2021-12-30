Стоимость проезда в пермских электричках вырастет до 32 рублей

Фото: "Пермская электричка"

С 1 января 2022 года проезд в пермских электричках подорожает до 32-х рублей. Об этом сообщили в краевом Министерстве тарифного регулирования и энергетики. Детский билет будет стоить 8 руб.

Напомним, что границы Пермского городского округа заканчиваются на станциях Голованово, Курья и 1447 километр.

А стоимость всех билетов в электропоездах на территории Пермского края поднимется на 4,3%. Например, стоимость проезда до Краснокамска возрастет до 76 руб. До Кунгура - до 206 руб. До Верещагино – до 241 руб. А до Чусового – до 261 руб.