Режим работы СберБанка в новогодние праздники

Фото: Сбер

31 декабря бизнес офисы банка по обслуживанию физических лиц будут работать по сокращенному режиму.

- 1–5января — выходные дни.

- 6 января — работают дежурные офисы по сокращенному режиму.

- 7 января — выходной день.

- 8 января(суббота)

-стандартныйрабочийденьпорежимуработысубботыдлявсехофисов,чейграфикпредусматриваетработувсубботу.

- 9 января (воскресенье) — стандартный рабочий день по режиму воскресенья для всех офисов, чей график предусматривает работу в воскресенье.

- 10января(понедельник)—стандартный рабочий день по режиму работы понедельника для всех офисов.

Режим работы индивидуален для каждого офиса, он указан в самом офисе СберБанка, в мобильном приложении СберБанк Онлайн (раздел «Офисы и банкоматы. На карте»).

Графикработыофисовбанкатакжеможноуточнитьпотелефонамкруглосуточнойслужбыподдержки:

-900(длязвонковсмобильныхтелефонов,звонокбесплатный,доступнонатерриторииРоссиидляабонентовМТС,«Билайн»,«МегаФон»,Tele2,Yota,«Мотив»);

- 8(495)500-55-50(для звонков из Москвы);

- 8(800)555-55-50(для звонков из других городов РФ, бесплатно).

Для юридических лиц информация доступна по номерам:

- 0321(для звонков с мобильных телефонов на территории России);

- +7495665-5-777 (для звонков из-за рубежа, оплата согласно тарифу);

- 88005555777 (для звонков с любых телефонов на территории России);

- также можно воспользоваться интернет-звонком в мобильном приложении СберБизнес.

Банкоматы в зонах круглосуточного обслуживания в эти дни будут работать в стандартном режиме. В новогодние праздники Сбербанк рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, минимизировать расчеты наличными и пользоваться услугами офисов и банкоматов только в случае крайней необходимости.

При этом вкладные операции — открытие и закрытие вкладов, начисление процентов, снятие и пополнение — в СберБанк Онлайн будут происходить в стандартном режиме, в офисах — по графику работы. Вклады, срок окончания которых приходится на 31 декабря-9 января включительно, будут пролонгированы 10 января.

При необходимости клиенты могут забрать средства в любой день после наступления даты окончания срока вклада без потери процентов. Для этого не нужно ходить в офис — можно воспользоваться мобильным приложением или веб-версией СберБанк Онлайн.

Списание платежей по кредитам будет выполняться в соответствии с установленной в кредитном договоре платежной датой.За два дня до нее банк напомнит клиенту о необходимости пополнить счет погашения.

Если на имеющихся счетах средств окажется недостаточно для погашения плановой задолженности, попытки списания будут выполняться до первого рабочего дня включительно без начисления неустойки, изменения размера платежа и его частей, направляемых на погашение кредита и уплату процентов за пользование кредитом.

Обслуживание корпоративных клиентов в период с 31 декабря по 9 января включительно в офисах банка не проводится.