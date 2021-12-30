Капитан пермского баскетбольного клуба «Парма-Париматч» покинул команду

Константин Буланов. Фото: Баскетбольный клуб «ПАРМА-ПАРИМАТЧ»/ВКонтакте

Капитан пермского баскетбольного клуба «Парма-Париматч» Константин Буланов уходит из команды. Он подписал документ о расторжении контракта по соглашению сторон. Об этом сообщила пресс-служба баскетбольного клуба.

- Костя, спасибо тебе за лидерские качества и большое баскетбольное сердце! Ты был настоящим капитаном не только на паркете, но и вне его! - написали представители клуба на своей официальной странице в соцсети.

Константин Буланов является воспитанником пермского баскетбола и выступал за пермскую команду с 2014 года, он отыграл 7 сезонов, начиная с Суперлиги, и провел 115 матчей в Единой Лиге ВТБ.