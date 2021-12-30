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"Бизнес-новости": Пермь30 декабря 2021 6:36

«Азот» подписал Меморандум с администрацией города Березники

Стороны выразили убежденность в необходимости развития взаимовыгодного сотрудничества для ускорения прогресса в экономической и социальной сферах
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
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Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» подписал Меморандум о сотрудничестве с администрацией города Березники Пермского края. Цель меморандума – взаимодействие градообразующего промышленного предприятия и администрации города Березники при решении вопросов социально-экономического развития муниципального образования.

Стороны выразили убежденность в необходимости развития взаимовыгодного сотрудничества для ускорения прогресса в экономической и социальной сферах. В рамках меморандума предполагается реализовать проекты в сфере образования, благоустройства, культуры и спорта при финансовой поддержке предприятия.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

- Для компании «Уралхим» развитие территорий, где расположено производство, всегда в приоритете. Наши сотрудники – это жители города Березники. Здесь они живут, получают образование, проводят свободное время, – а значит, мы заинтересованы, чтобы их жизнь была более комфортной

Константин Светлаков, глава города Березники – глава администрации города Березники отметил:

- Подписание меморандума – это выход сотрудничества между филиалом «Азот» и муниципалитетом на новый уровень. У нашего муниципального образования и «Азота» общая история, в следующем году Березникам и старейшему химическому предприятию исполняется 90 лет. Я уверен, у нас общее будущее. Аналогичные меморандумы уже подписаны с ПАО «Уралкалий» и ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Предлагаю и другим предприятиям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования, присоединиться к сотрудничеству в такой форме.