В Перми осудят бизнесмена, который пытался подкупить гендиректора крупной компании

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В Перми завершили расследование уголовного дела против 42-летнего жителя Санкт- Петербурга, подозреваемого в крупном подкупе.

Как рассказали в пресс-службе следственного комитета, в феврале 2021 года бизнесмен из Петербурга через посредника передал 3 миллиона 550 тысяч рублей, предназначавшиеся для генерального директора одной из пермских компаний.

За это гендиректор должен был подписать акт приема-передачи выполненных работ, а также поспособствовать в подписании мирового соглашения об отказе взыскания неустойки.11 февраля при передаче денег посредника задержали сотрудники УФСБ России по Пермскому краю.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.