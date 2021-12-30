У жителей Прикамья остался последний шанс, чтобы принять участие в акции «В Новый год без долгов!»

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В выходной день 31 декабря 2021 года провести оплату тепла и горячей воды можно в режиме онлайн и успеть принять участие в акции «В Новый год без долгов!». Если оплатить квитанцию за ноябрь и рекомендуемый платеж за декабрь до конца года, можно списать накопленные пени, а также получить шанс выиграть приз в будущем году.

Внести деньги онлайн просто. Есть два основных способа:

1. Откройте приложение банка на Вашем смартфоне и выберите способ оплаты с помощью QR-кода. Затем отсканируйте QR-код на квитанции и подтвердите оплату.

2. Оплату можно провести на сайтах расчетно-кассовых центров (РКЦ) без комиссии. Просто перейдите на сайт вашего расчетно-кассового центра, адрес которого указан на квитанции и следуйте подсказкам. Ссылки на сайты РКЦ есть на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» в специальном разделе «Как оплатить».

Напоминаем, что в режиме онлайн оплату можно провести круглосуточно. Однако для того, чтобы принять участие в акции «В Новый год без долгов!» оплата должна быть осуществлена до 23 часов 59 минут 31 декабря 2021 года.

«Всем известно, как встретишь Новый год, так его и проведешь, поэтому лучше всего встречать его без долгов, в тепле и с горячей водой!», — подчеркнул Евсей Петров, директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».