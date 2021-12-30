Театр «У Моста» подвел итоги года

Фото: Театр «У Моста»

2021 год так же был щедр на премьеры! 5 премьер! Сказка для взрослых «Про Федота-стрельца» стал главным хитом сезона, неизбежно собирающим полные залы даже при 4-х представлениях в день! Билеты улетают мгновенно, многие зрители до сих пор не могут попасть на спектакль!

Неожиданным майским сюрпризом для пермяков была рок-баллада «Портрет Дориана Грея», в постановке известного московского режиссера Аллы Чепиноги. Артисты театра «У Моста» снова удивили умением петь в разных жанрах от фолк-рока до хард-рока, классической оперы и поп-лирики.

В декабре состоялись премьеры спектаклей «Гроза» А. Островского и «Старший сын» А. Вампилова! Театр ещё раз блестяще продемонстрировал свое кредо, классику ставить классически! Во все премьерные дни в залах был пере аншлаг! Многие зрители смотрели спектакли стоя!

28 декабря премьера «Время ведьм»- средневекового мистического хоррора, способного удивить даже самого искушенного ценителя «ужастиков». Кроме того, начиная с 28 декабря по 9 января каждый день будет проходить «Рождественский проект». Где Каждый зритель сможет окунуться в магический мир театра, побывать в его таинственном закулисье и посетить знаменитую комнату ужасов, где в жутком подземном лабиринте оживает нечисть, способная утащить в свой мир всех, кто придёт к ним «в гости».

Всего за год театр « У Моста» сыграл более 500 спектаклей. Так же, в этом году стартовал уникальный совместный проект с Пермским театром Оперы и Балета, в рамках которого в спектаклях «У Моста» появлялись ведущие солисты оперного и с блеском исполняли свои партии в спектакле «Ханума». Это Владимир Тайсаев и Гарри Агаджанян.

Фото: Театр «У Моста»

Несмотря на пандемию, в этом году Театр «У Моста» совершил 8 гастрольных поездок и принял участие в 9 фестивалях. В Армении на Международном Шекспировском форуме театр «У Моста» был назван хедлайнером фестиваля, хотя побывал там впервые!

На фестивале «У Троицы» в Сергиевом посаде актеры Владимир Ильин и Марина Шилова получили Диплом Лауреата за «Лучший актерский дуэт», а Илья Бабошин- «лучшая мужская роль второго плана», сам театр был удостоен диплома «За многолетнее театральное подвижничество».

Фото: Театр «У Моста»

Студенты 2 курса Сергея Федотова за год сыграли 18 спектаклей и посетили Барнаульский фестиваль «Шаг», на котором показали «Мачеху Саманишвили». Их игра была настолько профессиональна, что члены жюри просто не поверили, что это студенты, а не профессиональные актеры!

Основатель и художественный руководитель театра Сергей Федотов получил благодарственное письмо Губернатора Пермского края Махонина Д.Н «За выдающиеся заслуги в развитии театрального искусства в Пермском крае и многолетнюю плодотворную деятельность».

В новом, 2022 году, театр готовит еще больше премьер, гастролей и уникальных проектов, не забывая о своей главной миссии- сохранять и продолжать лучшие традиции русского психологического театра.