К маленьким пермякам выезжала «Театральная неотложка»

Фото: permkrai.ru

«Театральная неотложка» - это специальный микроавтобус, который создан для того чтобы развозить артистов по детским больницам, коррекционным школам и Домам ребенка Пермского края.

В уходящем году театральные представления прошли в стационарах Детской клинической больницы имени Пичугина. Маленьким пациентам показали спектакль театра «Век жизни» - «Большой Ух и Новый год», а также премьеру Пермского театра кукол «Кукольное цирковое шоу».

Фото: permkrai.ru

Врачи отмечают, что в процессе выздоровления очень важно создать благоприятную атмосферу для детей. Организация досуга и снятие психологического напряжения — важная часть лечения и путь к здоровью.

В Пермском крае проект «Театральная неотложка» существует уже 10 лет. Первый спектакль прошел 2 декабря 2011 года, а его зрителями стали 30 воспитанников санаторного детского дома №1.