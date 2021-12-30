К маленьким пермякам выезжала «Театральная неотложка»

Фото: permkrai.ru

«Театральная неотложка» - это специальный микроавтобус, который создан для того чтобы развозить артистов по детским больницам, коррекционным школам и Домам ребенка Пермского края.

В уходящем году театральные представления прошли в стационарах Детской клинической больницы имени Пичугина. Маленьким пациентам показали спектакль театра «Век жизни» - «Большой Ух и Новый год», а также премьеру Пермского театра кукол «Кукольное цирковое шоу». «Дом Актера» пригласил к себе детей медицинских работников на большой новогодний праздник.

Врачи отмечают, что в процессе выздоровления очень важно создать благоприятную атмосферу для детей. Организация досуга и снятие психологического напряжения — важная часть лечения и путь к здоровью.

Пермские филиалы «Нестле Россия» и «Сириал Партнерс Рус» поддержали благотворительный проект «Театральная неотложка», организованный «Центром общественного здоровья и медицинской профилактики» Пермского края и Министерством здравоохранения Пермского края.

Директор филиала ООО «Нестле Россия» и ООО «Сириал Партнерс Рус» в г. Перми Михаль Янечек отметил:

«Создание общих ценностей и вклад в общество - один из ключевых принципов, которым руководствуется компания «Нестле» в своей деятельности. В этом году мы объединили усилия с медицинскими работниками, волонтерами и актерами нашего города, чтобы подарить позитивные эмоции детям, которые не смогут провести время с семьей в праздничные дни и останутся в больницах. Мы надеемся , что эта новогодняя инициатива с организацией спектаклей понравится маленьким зрителям и станет доброй традицией».

В Пермском крае проект «Театральная неотложка» существует уже 10 лет. Первый спектакль прошел 2 декабря 2011 года, а его зрителями стали 30 воспитанников санаторного детского дома №1.