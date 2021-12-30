Многофункциональный спорткомплекс «Энергия» построит пермский подрядчик

Фото: permkrai.ru

Власти подвели итоги конкурса по отбору подрядчика для строительств многофункционального спортивного комплекса «Энергия». Как сообщили в Министерстве закупок, на конкурс поступило две заявки от АО «Корпорация развития Пермского края» и ООО «Стройуниверсал-Парма». Обе компании зарегистрированы в Перми.

«Стройуниверсал-Парма» подтвердил опыт наибольшим количеством контрактов, а также предложил наименьшую цену - 1,8 миллиарда рублей, что позволило ему набрать максимальное количество баллов и стать победителем.

Спорткомплекс с универсальными спортивными залами построят на месте стадиона «Энергия» (ул. Советская, 100). Проектом предусмотрен снос существующих зданий и сооружений. В новом комплексе площадью 17 тыс. кв. м помимо спортзалов будет бассейн, снаружи – открытая спортплощадка с беговым кругом 200 метров и мини-футбольное поле, теннисный корт. Посещать новый спортивный объект смогут 1000 зрителей.

Завершить работы подрядчик должен не позднее 25 декабря 2023 года. Строительство «Энергии» является одним из проектов, которые реализуются к 300-летию Перми.