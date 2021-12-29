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Общество29 декабря 2021 16:51

В Пермском крае четыре дня ищут пропавшую женщину

Она страдает потерей памяти и не ориентируется в пространстве
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
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Назия Шайнурова. Фото из соцсетей

Назия Шайнурова. Фото из соцсетей

В Пермском крае пропала 74-летняя Назия Шайнурова. Об этом родственники женщины сообщили в социальных сетях.

Назия пропала 25 декабря. В этот день пенсионерка вышла из дома в Октябрьском районе и исчезла. Родные сообщают, что Назия страдает потерей памяти и не ориентируется в пространстве.

Всем, кому известна какая-либо информация о местонахождении пенсионерки, просят сообщать по телефону: 8-908-265-90-70.

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