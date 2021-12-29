В Пермском крае осудили мужчину, который жестоко убил кота на глазах у ребенка

В один из дней в своей квартире в Александровске пьяный 25-летний молодой человек, желая наказать кота за провинность, два раза ударил его головой о стену. Вся эта ужасная картина происходила на глазах у ребенка. От полученных травм бедное животное скончалось.

На молодого мужчину возбудили уголовное дело по статье 245 УК РФ "Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное в присутствии малолетнего".

- Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил виновного 1 году исправительных работ с удержанием 5 % из заработка в доход государства, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

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