Первая очередь МФЦ «Эспланада» в Перми откроется только в следующем году

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Первая очередь пермского МФЦ «Эспланада» откроется только в следующем году. Издание Business class со ссылкой на администрацию сообщает, что застройщик многофункционального центра не предоставил в департамент градостроительства и архитектуры документы для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

«В 2022 году рассматривать поданное заявление будут в краевом министерстве по управлению имущества и градостроительной деятельности – в связи с передачей полномочий», – сообщили изданию в мэрии.

Кстати, накануне Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми разрешил ввод в эксплуатацию зданий-холмов на пермской эспланаде. Кроме того, разрешение получено на сцену и амфитеатр в этом же квартале. На данный момент «холмы» планируют передать на баланс муниципалитета. А после будет возможно проведение конкурсных процедур по сдаче строений в аренду. Например, под кафе.