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"Бизнес-новости": Пермь29 декабря 2021 11:13

Тысяча ключевых сотрудников станут акционерами Сбера

Банк запускает акцию для самых эффективных сотрудников
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
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Фото: Сбер

Фото: Сбер

В год 180-летия Правление Сбербанка приняло решение о запуске программ долгосрочной мотивации акциями для самых эффективных сотрудников. В рамках первого цикла программы 1000 ключевых сотрудников компании — от экспертов до вице-президентов, получат часть вознаграждения акциями Сбера.

Долгосрочные программы мотивации для сотрудников, оказывающих ключевое влияние на общий результат, будут способствовать реализации амбициозных целей Стратегии Сбера 2023.

Программы будут реализовываться трёхлетними циклами с осуществлением ежегодных промежуточных выплат, циклы будут запускаться раз в год. При этом будет задействована банковская и финансовая инфраструктура Сбера.

Запуск первого цикла программ не потребует приобретения акций Сбера с рынка, так как будут использованы уже имеющиеся в Группе Сбер акции.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Программа долгосрочной мотивации сотрудников акциями компании — эффективная мировая практика сохранения и развития талантов. Мы рады, что в этом году самые ценные сотрудники Сбера получили возможность стать акционерами и в дальнейшем смогут влиять на развитие компании».