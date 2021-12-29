Андрей Туев.

В Перми осудят бывшего банкира Андрея Туева, который обвиняется в растрате в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Подробности рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

«В 2013 году председатель правления банка, действуя из корыстных побуждений, выдал компании кредит без обеспечения. При этом он был осведомлен о недобросовестном исполнении этой организацией обязательств по ранее заключенным договорам», - сообщают в полиции.

Напомним, бывший руководитель «Экопромбанка» скрылся от органов предварительного расследования за пределами России. В августе 2016 года был объявлен в розыск по каналам Интерпола.

Его местонахождение установили и весной 2021 года экстрадировали в РФ из Республики Кипр.