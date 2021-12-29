В новогодние праздники в Пермском крае будет курсировать ретро-поезд

Ретро-поезд будет отправляться со станции Пермь I до станции Пальники и обратно два раза в день. Фото: группа ВК Экскурсия на ретро-поезде.

О работе транспорта на заседании Правительства Пермского края рассказал Министр транспорта Андрей Алякринский.

- 31 декабря работа транспорта в Перми будет организована до 23.00, - сообщил Министр. – А с 1 по 9 января транспорт будет возить пассажиров по воскресному режиму движения. С расписанием работы муниципальных маршрутов можно ознакомиться на сайтах гортранса и Минтранса.

Международный аэропорт Пермь все новогодние праздники будет работать в штатном режиме. Расписание международных и межрегиональных рейсов размещено на официальном сайте аэропорта.

А вот железнодорожный транспорт во время новогодних каникул будет работать в сокращенном режиме. С расписанием пригородных электропоездов можно ознакомиться на сайте РЖД и Пермской пригородной компании.

- В новогодние праздники для жителей Пермского края будут организованы горнолыжные экспрессы, - отметил Андрей Алякринский. - Экспресс «Губаха» курсирует по выходным и праздничным дням и отправляется со станции Пермь I. «Такман-экспресс» также курсирует по выходным и праздничным дням и отправляется со станции Пермь I.

Еще пермяков приглашают совершить экскурсии на настоящем ретро-паровозе 1956 года выпуска. Он будет отправляться со станции Пермь I до станции Пальники и обратно в 10.20 и 14:30. В экскурсионной программе - костюмированная фотосессия, музыкальное сопровождение и чаепитие.