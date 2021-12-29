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Общество29 декабря 2021 9:22

Губернатор Дмитрий Махонин рассказал, где и как будет отмечать Новый год

Об этом его спросили во время прямого эфира
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
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В этом году Дмитрий Махонин поздравил прикамцев с Днем отца и выложил в соцсети снимок со своими детьми. Фото: аккаунт в Jnstagram губернатора.

В этом году Дмитрий Махонин поздравил прикамцев с Днем отца и выложил в соцсети снимок со своими детьми. Фото: аккаунт в Jnstagram губернатора.

- За все время я всего лишь раза три не встречал Новый год дома на малой родине, - ответил на вопрос ведущего прямого эфира на «Вести-Пермь» глава Прикамья Дмитрий Махонин. - На этот раз мы соберемся с семьей и друзьями в родном Рябинино. Мама днем будет что-то готовить. Дети поиграют во дворе, может быть, удастся покататься с ними на снегокате. А потом все вместе сядем за праздничный стол.