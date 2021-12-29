В Перми начали строить онкодиспансер на 570 мест

Фото: архив "КП".

Как сообщил во время прямого эфира губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, в Перми уже началось проектирование онкологического диспансера на 570 мест, который возведут в Камской долине.

- Это будет одно из самых современных медицинских учреждений в стране и даже за рубежом, - отметил Дмитрий Махонин.

Как ранее сообщалось, онкодиспансер будет состоять из нескольких корпусов, которые оснастят новейшим высокотехнологичным оборудованием. Стоимость его возведения – более 10 миллиардов рублей.