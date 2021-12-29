В Пермском крае выявили меньше 500 суточных заражений коронавирусом

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В Прикамье впервые с сентября за минувшие сутки зафиксировано менее 500 заражений ковидом – 480. Позитивной статистикой поделились в краевом Управлении Роспотребнадзора.

Общее число подтвержденных заражений в Прикамье с начала пандемии достигло 159 263. За сутки в регионе проведено 6 399 ПЦР-тестов на коронавирус.

В краевых стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии остаются 242 пациента. Из них 81 подключен к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в регионе от ковида скончались 7 425 человек. К сожалению, за минувшие сутки инфекция унесла жизни еще 16 человек.