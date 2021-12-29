Глава Прикамья Дмитрий Махонин: На «Ласточке» мы доехали до Чусового менее, чем за 2 часа

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Во время прямого эфира в программе «Вести-Пермь» житель Чусового поинтересовался у губернатора Пермского края, будут ли ходить электропоезда «Ласточка» до этого города.

- В Пермь уже пришли две «Ласточки» и скоро должны прийти еще четыре, - ответил Дмитрий Махонин. – Они будут ходить по «пермскому кольцу» - это будет кольцевое движение на двух берегах Камы протяженностью в 42 километра. Также рассматривается маршрут до Чусового. Я уже участвовал в экспериментальной поездке – без остановок из Перми мы доехали менее, чем за два часа. Кроме того, с железнодорожниками достигнута договоренность, что в Прикамье будут реконструированы 5 малых вокзалов.