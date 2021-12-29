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Общество29 декабря 2021 8:38

Жителей двух районов Перми предупреждают о проблемах с водой

На магистральном водоводе произошла авария
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми из-за аварии на магистральном водоводе на улице Соликамской у жителей Кировского и Орджоникидзевского районов возможны перебои с холодной водой – вплоть до ее полного отсутствия. Об этом сообщили в «Новогоре-Прикамье».

Для устранения аварии участок магистрального водовода отключен до завершения работ. Неполадку уже устраняют.

Отметим, для жителей, что остались без воды, организуют подвоз воды. В первую очередь, подвоз воды будет обеспечивать социальные объекты. Уточнить место расположения автоцистерны или сделать заявку можно по телефону: 2100-680.