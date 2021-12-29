Появились подробности жуткого ДТП в Пермском крае, в котором погиб 23-летний пожарный

Фото: Подслушано Чайковский/ВКонтакте

- В 3:56 по улице Советская в направлении автодороги «Обход г. Чайковский» ехал автомобиль ВАЗ-2115 под управлением местного жителя. По предварительной информации, на регулируемом перекрестке он не справился с управлением и врезался в опору теплотрассы. В результате ДТП пассажир легковушки скончался на месте происшествия до приезда врачей, водитель доставлен в больницу с различными травмами, - сообщили в ГИБДД по Пермскому краю.

Погибшим пассажиром оказался 23-летний пожарный Юрий Костромин. В память о Юрии его друзья и коллеги опубликовали пост скорби в группе "Чайковский пожарныЙ" ВКонтакте.

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