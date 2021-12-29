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Общество29 декабря 2021 7:49

В Перми с 10 января во всех трамваях не будет кондукторов

А еще к бескондукторной системе оплаты проезда присоединятся три автобуса
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми с 10 января еще на восьми маршрутах общественного транспорта не будет кондукторов. Об этом рассказали в пресс-службе пермской мэрии.

Так, к бескондукторной системе оплаты присоединятся все трамваи краевой столицы. А также автобусы №3, №10 и №45.

Пассажиры могут оплатить проезд безналичным способом с помощью валидаторов. Если пассажир планирует воспользоваться наличными, билет можно купить у водителя.

Напомним, на сегодня в Перми бескондукторная система оплаты проезда есть на 13 маршрутах, что составляет порядка 20% всех маршрутов в городе. Это автобусы № 4, 11, 14, 17, 19, 59, 64, 67, 78 и 80 и трамваи № 4, 6 и 8.

Планируется, что в течение наступающего года кондукторов не будет уже во всех пермских маршрутах.