В Перми с 10 января во всех трамваях не будет кондукторов

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми с 10 января еще на восьми маршрутах общественного транспорта не будет кондукторов. Об этом рассказали в пресс-службе пермской мэрии.

Так, к бескондукторной системе оплаты присоединятся все трамваи краевой столицы. А также автобусы №3, №10 и №45.

Пассажиры могут оплатить проезд безналичным способом с помощью валидаторов. Если пассажир планирует воспользоваться наличными, билет можно купить у водителя.

Напомним, на сегодня в Перми бескондукторная система оплаты проезда есть на 13 маршрутах, что составляет порядка 20% всех маршрутов в городе. Это автобусы № 4, 11, 14, 17, 19, 59, 64, 67, 78 и 80 и трамваи № 4, 6 и 8.

Планируется, что в течение наступающего года кондукторов не будет уже во всех пермских маршрутах.