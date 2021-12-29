В Прикамье водитель кроссовера проехал на красный свет и врезался в такси

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

В Кунгуре признали виновным 36-летнего горожанина. Как рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД России, мужчина совершил ДТП, в котором пострадал человек.

Несчастный случай произошел в августе 2021 года на перекресте улиц Гоголя и Пугачева. «Ниссан Террано», двигаясь по улице Гоголя, выехал на перекресток на красный сигнал светофора. А там столкнулся с машиной такси марки «Рено Логан».

В итоге трое пассажиров такси получили различные травмы. Одному из них был причинен тяжкий вред здоровью. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.

Владелец вылетевшего на перекресток авто проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения отказался. А иномарку он приобрел накануне аварии.

В ходе следствия водитель добровольно возместил причиненный ущерб всем участникам ДТП.

Суд назначил виновному наказание в виде 1,5 лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.