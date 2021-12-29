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Общество29 декабря 2021 6:46

В Прикамье протестировали приложение «Госуслуги.Авто»

С помощью него можно предъявить документы при проверке на дороге
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: архив "КП"

В Прикамье протестировали электронный сервис предъявления свидетельства о регистрации транспортного средства. Подробности рассказали в ГИБДД по Пермскому краю.

Как отмечают в ведомстве, в регионах РФ тестирование мобильного приложения «Госуслуги.Авто», содержащего электронную копию регистрационных документов, началось еще в сентябре этого года.

Автомобилисты Прикамья могли предъявить сотруднику ГАИ свидетельство о регистрации ТС в виде QR-кода, установив приложение. Инспектор проверял документ с помощью служебного планшета и считывал код. При этом использование мобильного приложения не отменяло обязанности для водителей иметь при себе регистрационные документы на автомобиль в оригинальном виде.

Сейчас пилотный режим приложения завершает работу, подводятся итоги. В случае успешной реализации мероприятий по использованию электронного свидетельства о регистрации транспортного средства, обновление будет внедрено в жизнь автовладельцев.