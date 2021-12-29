Еще двум авиакомпаниям разрешили летать из Перми в Грецию

Фото: travelbelka.ru

Росавиация разрешила авиакомпаниям летать из краевой столицы в Грецию и Узбекистан. Документ об этом расположен на официальном сайте ведомства.

Так, «ИрАэро» сможет дважды в неделю летать в столицу Греции – Афины и на остров Кос, что расположен в Эгейском море – недалеко от турецкого Бодрума.

Эта же авиакомпания сможет летать в узбекский Андижан.

Также два раза в неделю из Перми на остров Корфу сможет летать Royal Flight.

Ранее допуск на полеты в Грецию из Перми получила Azur Air.

Напомним, что получение допуска не является гарантией того, что полеты будут выполняться. Однако с такими новостями у пермяков появится больше надежд на то, что в грядущем сезоне отпусков в Грецию можно будет улететь без лишних пересадок.

Кстати, для туристов страна открыта. Потребуется виза.