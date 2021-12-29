«Азот» поздравляет с Новым годом

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» поздравляет сотрудников предприятия и их детей с Новым годом. По традиции подарки получили около 1 800 мальчишек и девчонок в возрасте до 14 лет. Во время праздничных каникул для ребят также пройдут представления во Дворце культуры им. Ленина Культурно-спортивного центра «Азот» – спектакль «Щелкунчик» в исполнении театра-студии «Ровесник».

Депутаты-азотчики подготовили презенты для детишек из многодетных и малообеспеченных семей, проживающих в их округах. В канун нового года более 760детей вместе с родителями посетили новогоднее представление в ДК им. Ленина. Для каждого приглашенного – сладкий подарок. Депутаты поздравили и 60 детей с ограниченными возможностями здоровья, которые наблюдаются в Березниковском реабилитационном центре, традиционно вручили новогодние подарки березниковскому отделению Всероссийского общества инвалидов.

Традиционно азотчики принимают участие в благотворительной акции «Елка добра». Они исполняют желания детей из многодетных семей, и тех, кто находится в социально-опасном положении. Сотрудники завода приобретают подарки как индивидуально, так и коллективами. Также «Азот» направил средства для проведения благотворительных Рождественских праздников для детей воскресной школы Храма во имя святителя Луки (Войно-Ясенецкого).

В новогоднюю ночь особое поздравление ждет смены, которые будут нести трудовую вахту. Представители Совета активной молодежи «Азота» «Лига лидеров» в костюмах Деда Мороза и Снегурочки доставят сладкие подарки по всем подразделениям предприятия вечером 31 декабря.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу:

- Накануне нового года принято дарить подарки. И мы с удовольствием это делаем. Кроме того, азотчики принимают активное участие в благотворительных акциях. В этом году в рекордно короткие сроки разошлись письма детей с «Елки добра». Ребята заказывали у деда Мороза все - от игрушек до современных гаджетов. И азотчики с удовольствием помогли исполнить их желания.